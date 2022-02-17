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السيسى يصل مقر القمة الأفريقية الأوروبية فى بروكسل

السيسى يصل مقر القمة الأفريقية الأوروبية فى بروكسل
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مقر قمة الاتحاد الأفريقى والأوروبى فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

العالم- مصر

وكان السيسي قد التقى اليوم الخميس، مع "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة السيسي إلى مقر الاتحاد الأوروبي، وحرصها على التواصل المنتظم معه في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، مؤكدةً: رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

من جانبه، رحب السيسي باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً: الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.

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