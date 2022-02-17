بايدن: كل المؤشرات تدل على غزو روسيا لأوكرانيا قريبا

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وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "كل مؤشر لدينا هو أنهم (الروس) يستعدون للذهاب إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف بايدن: "لا أخطط للاتصال بـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الوقت الراهن".

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحاب بعض قواتها من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر بالمنطقة.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.