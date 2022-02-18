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توقعات بزيارة 200 ألف سائح 'إسرائيلي' للمغرب مع نهاية العام الجاري

توقعات بزيارة 200 ألف سائح 'إسرائيلي' للمغرب مع نهاية العام الجاري
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

يتوقع أن يصل إلى المغرب خلال ما تبقى من العام الجاري 200 ألف سائح "إسرائيلي"، على أن تبلغ الرحلات ذروتها في فترة عيد الفصح اليهودي الذي يجري الاحتفال به ابتداء من 15 نيسان/أبريل من كل عام، بعد أن أعادت المملكة فتح أبوابها رسميا يوم 7فبراير/شباط الجاري للسياح.

العالم - المغرب

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلا نائب رئيس الجالية اليهودية في المغرب ومالك وكالة سياحية بالرباط هنري أبيكزر، قوله إنه يتوقع وصول ما لا يقل عن 200 ألف "إسرائيلي" بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن”هناك مليون يهودي مغربي (أو يهودي من أصل مغربي) في "إسرائيل"،غادروا منذ حوالي 30 إلى 40 عاما” بعد أن أعادت المملكة فتح أبوابها رسميا للسياح.

وأكد أبيكزر على أن “هناك أناس يحنون إلى الماضي ويرغبون في زيارة البلد مرة أخرى، ستكون هناك موجة ضخمة من الزوار خلال عطلة عيد الفصح وستتبع ذلك فترة من الحج. يوجد العديد من القديسين اليهود في جنوب وشمال وشرق المغرب “.

وبحسب أبيكرز فإن الرحلات الجوية المباشرة “سهلت الأمور إلى حد كبير، في غضون ساعات قليلة يمكن للمسافرين "الإسرائيليين" الوصول إلى الدار البيضاء أو مراكش.”

وكشف رئيس مكتب الاتصال "الاسرائيلي" لدى المغرب، دافيد غوفرين، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر صباح أمس الخميس، أن وزيرة الاقتصاد والصناعة "الاسرائيلية" أورنا باربيفاي، ستزور المغرب ابتداء من بداية الأسبوع القادم، وستلتقي بمجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية بهدف تعزيز الشراكات بين المغرب و"إسرائيل".

ووقعت المغرب و"إسرائيل" اتفاقية تعاون تشمل المجالات الأمنية والاستخباراتية، وتقضي بعقد صفقات أمنية وبيع معدات أمنية وعسكرية وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وفقا لما ذكره جانتس على حسابه على موقع تويتر.

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توقعات بزيارة 200 ألف سائح 'إسرائيلي' للمغرب مع نهاية العام الجاري