بالفيديو..طهران تفند مزاعم رويترز الأخيرة حول مباحثات فيينا

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده قال على تويتر أن نشر معلومات خاطئة في إطار التقارير الاعلامية أمر خطير، واضاف أن الاتفاقية النهائية التي تسمح بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مختلفة تماما عن التقرير المشوه وغير المدعوم بالأدلة، وفيما اكد أنه لن يكون هناك اتفاق ثنائي، اشار الى لا يستبعد مزيدا من الاخبار المفبركة مع اقتراب الأيام الأخيرة من المفاوضات.

تقرير رويترز نفاه ايضا المندوب الروسي الى المفاوضات ميخائيل اوليانوف، قائلا انه انه مع الاقتراب من العودة للاتفاق النووي ينشط الرافضون لخلق بيئة غير صحية تحيط بالمرحلة النهائية، واضاف ان اميركا هي التي خرجت من الاتفاق بداية وعليها الان اتخاذ الخطوة الاولى.

وكانت رويترز أشارت في تقريرها الى أن الخطوات الأولى تشمل رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية والإفراج عن السجناء، فيما سيتم التعامل لاحقا مع الغاء اجراءات الحظر الرئيسية، كما لفتت الى ان مسودة الاتفاق تنص على تجميد إيران أنشطة التخصيب فوق 5 بالمئة.

وياتي التقرير في حين اصبح فيه موعد التوصل لاتفاق بين ايران والغرب وشيكا بحسب ما اجمعت عليه غالبية الاطراف المتفاوض، ففي حين تحدثت واشنطن عن إحراز تقدم كبير في محادثات فيينا خلال الاسبوع الماضي، ورأت أن إمكانية إبرام اتفاق ممكنة 'في غضون أيام إذا أظهرت طهران 'جدية' حسب زعمها.

ورأت باريس ان الاتفاق بات على بعد خطوات، وإنه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأنه سوى أيام، بينما اكدت الصين إن المحادثات في مرحلتها الأخيرة.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني اكد ان التوصل لاتفاق بات اقرب من أي وقت مضى، لكنه شدد على الا اتفاق لا يشمل كل شئ مطالبا الغرب باتخاذ قرارات جادة.