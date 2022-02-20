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حماس تحذر الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة

حماس تحذر الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس الفلسطينية خليل الحية، كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرا أن هذا الأمر بمثابة "اللعب بالنار".

العالم-فلسطين

وقال الحية في حديث متلفز تعليقا على الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة مخاطبا السلطات الإسرائيلية: "ما تقومون به في القدس والشيخ جراح يذكر الجميع بمعركة سيف القدس، وأنتم تتحملون المسؤولية".

وأضاف الحية: "الاقتراب من القدس هو لعب بالنار، وعلى الاحتلال أن يختار بين النار أو السلام".

وأكد على أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة.

وتشهد مدينة القدس توترات على خلفية إقامة النائب الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير، مكتبا له على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح.

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