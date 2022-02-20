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تظاهرة في غويران بالحسكة تنديدا بممارسات ميليشيا 'قسد'

تظاهرة في غويران بالحسكة تنديدا بممارسات ميليشيا 'قسد'
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

خرج أهالي حي غويران في مدينة الحسكة بمظاهرة احتجاجية تنديداً بممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ومواصلتها منعهم من العودة إلى منازلهم التي هجروا منها جراء القصف الأمريكي الشهر الماضي.

العالم-سوريا

وندد المتظاهرون الذين تجمعوا عند دوار الباسل في حي غويران بممارسات ميليشيا “قسد” بحق الأهالي من عمليات اختطاف ومداهمة بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية إضافة لهدم المباني والمؤسسات المدنية والمرافق الخدمية.

وجدد المتظاهرون مطالبتهم بخروج الميليشيا الانفصالية من مناطقهم ووقف اعتداءاتها وتنكيلها بالأهالي وملاحقاتها للشباب وضمهم قسرا إلى معسكراتها تمهيداً للقتال في صفوفها.

وكان أهالي حي غويران هجروا من منازلهم نتيجة قصف الاحتلال الأمريكي لأجزاء كبيرة من الحي خلال الأحداث التي شهدها سجن الثانوية الصناعية حيث لا تزال الميليشيا حتى اليوم تمنع أهالي الحي من العودة إلى منازلهم بالتوازي مع تصعيد حملات المداهمة والاختطاف التي تنفذها يوميا بحقهم.

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