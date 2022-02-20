عودة صلاة الجماعة في مساجد الكويت

العالم - الكويت

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن رص الصفوف في صلاة الجماعة بمساجد البلاد يعود بعد نحو عامين من منعه ضمن إجراءات منع تفشي كورونا.

وعبر المصلون عن فرحتهم بعودة تراص الصفوف إلى المساجد من جديد، حسب الصحيفة.

وكان وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد، بدر العتيبي، قد أصدر تعميما بناء على قرارات مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية بعودة تراص الصفوف ابتداء من اليوم الأحد.

وجاء في التعميم الموجه إلى الأئمة والخطباء، أنه "بناء على قرارات مجلس الوزراء يرجى الالتزام والتقيد بما يلي: دعوة المصلين إلى تراص الصفوف".

وطالب التعميم بضرورة التأكيد على المصلين الالتزام بلبس الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.

ودعا إلى حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة.

والاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، في مؤتمر صحفي، إن بلاده نجحت في تجاوز موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا بأقل الأضرار على المستويات كافة.

وأضاف الصباح أنه تقرر اتخاذ تخفيف التدابير الوقائية المرتبطة بجائحة كورونا.

وأوضح أن مجلس الوزراء قرر إلغاء اشتراط فحص كورونا للقادمين من الخارج، وأقر دوام الحكومة بنسبة 100٪، اعتبارا من 13 مارس المقبل.

كما وافق المجلس على السماح لغير المحصنين بدخول المولات والمجمعات ودور السينما والمسارح والحفلات، بشرط عمل فحص كورونا قبل 3 أيام من الدخول.

وأشار رئيس الوزراء الكويتي إلى أنه سيسمح بحضور الطلبة للمدارس دون فحص كورونا، وإنهاء التباعد بين المصلين في المساجد.