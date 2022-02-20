شاهد.. جرائم العدوان السعودي تنذر بكارثة صحية في اليمن

العالم - اليمن

على تخوم مملكة النفط.. تعيش محافظة صعدة أزمة وقود خانقة نتيجة احتجاز العدوان الأمريكي السعودي لسفن المشتقات النفطية في عرض البحر.

الأزمة المفتعلة سعوديا تنعكس كارثيا على القطاع الصحي عموما في المحافظة.. كاميرا العالم تجولت في أروقة المستشفى الجمهوري وعاينت حجم المعاناة عن كثب.

برغم الألم إلا أن الأمل يملأ عينيه بأن الفجر سيعقب ليل الظالمين عما قريب، سهام .. طفلة تصارع الألم في قسم الغسيل الكلوي.

ينتابها القلق والحيرة من توقف وشيك لهذه الآلة في أي لحظة ينقطع فيها تيار الكهرباء لاسمح الله في ظل غياب مريب للضمير العالمي واستمرار مشبوه للصمت الأممي.

كثير من هؤلاء الأطفال ولدوا في ظل العدوان واكتووا بناره الآثمة دونما ذنب.. اجسادهم العليلة لا تقوى على المزيد حصار وحرب يتجرعون ويلاتها ويعيشون أكبر كارثة انسانية.

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