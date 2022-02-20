سلطنة عمان تخطط لإنشاء 40 مدينة صناعية

العالم - عمان

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالسلطنة، هلال بن حمد الحسني، في تصريحات لصحيفة "أربيان بيزنيس": إن "هناك خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية جديدة في مناطق خصب وعبري وثمريت وشناص والمضيبي".

وأضاف الحسني: "ستتم إضافة هذه المدن الصناعية إلى المدن التسع التي تعمل في جميع أنحاء السلطنة، والتي ستلعب دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة".

من ناحية أخرى، أشار الحسني إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بنسبة 1.6% خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن نمو إجمالي عدد المشاريع في المؤسسة زاد بنسبة 3.4%، كما زادت نسبة المساحات المؤجرة في المناطق الصناعية بنسبة 2%، خلال السنة الماضية.

ويقترب إجمالي حجم الاستثمار في المدن الصناعية العمانية من 7 مليارات ريال عماني (18.8 مليار دولار).

وذكر أن معدل توطين العمالة في المشاريع بالمناطق الصناعية بلغ 38% من إجمالي حجم القوى العاملة.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن قطاع الصناعات غير النفطية سجل نمواً بنسبة 5.7% خلال العام 2021، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.5 مليار ريال عماني (نحو 4 مليارات دولار).

وفي رؤيتها 2040، تتبنى عُمان طموحاً؛ وهو رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.

والقطاع الصناعي على رأس هذه القطاعات التي تتوقع السلطنة أن يساهم بشكل كبير في دعم اقتصادها غير النفطي، إضافة إلى التعدين والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية.