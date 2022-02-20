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العراق: الزاملي يصدر توجيهاً بحق المتلاعبين بأسعار الطحين

العراق: الزاملي يصدر توجيهاً بحق المتلاعبين بأسعار الطحين
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الأحد، من رفع اسعار المواد الغذائية والاساسية، فيما شدد على محاسبة المتلاعبين بأسعار الطحين.

العالم - العراق

وقال الزاملي خلال استقباله عدد من ممثلي اصحاب المطاحن الاهلية، بحسب بيان لمكتبه، إن "وزارتي التجارة والزراعة واصحاب المطاحن أمامهم مسؤولية شرعية واخلاقية قبل ان تكون قانونية لتوفير الطحين بأعتباره الدعامة الاساسية لضمان الامن الغذائي الوطني، مطالبًا وزارة التجارة بالاسراع في حل مشاكل اصحاب المطاحن الأهلية بالطرق القانونية لتجنيب المواطن اي ازمة اقتصادية، و توجيه الأمن الاقتصادي لمتابعة ومحاسبة المتلاعبين بارتفاع اسعار الطحين".

واستمع عضو هيئة الرئاسة، وفق البيان، الى "المشاكل التي يعاني منها اصحاب المطاحن الاهلية والتي تمثلت في عدم منح الحقوق المالية للمزارعين، وتوقف اكثر من 300 مطحنه لعدم حصولها على حصتها المقررة من الحبوب، ودفع مستحقاتها المالية، وعدم مساواتهم باصحاب المطاحن الحكومية وغيرها ، فيما تعهد بدوره بمتابعة جميع مطالبهم مع الجهات المعنية بغية الاسراع بوضع المعالجات الحقيقية وتجنيب اثرها على الفرد العراقي".

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