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رئيسي: ايران تريد علاقات متنامية مع اوزبكستان

رئيسي: ايران تريد علاقات متنامية مع اوزبكستان
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني "سيد ابراهيم رئيسي"، ان "ايران ترغب في رفع مستوى العلاقات مع دول اسيا الوسطى كافة ولاسيما اوزبكستان؛ وهي لا تواجه اي قيود في هذا الخصوص".

العالم - إيران

وخلال استقباله نائب رئيس وزراء اوزبكستان "سردار عمر زاقوف" اليوم الاحد، لفت رئيسي الى الطاقات الوفيرة التي تساهم في توسيع العلاقات الاقتصادية، وبما يشمل قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والسياحة، بين طهران وطشقند.

وذكر، ان الارادة السياسية لدى قادة ايران واوزبكستان قائمة على تنمية وتعميق الاواصر الثنائية؛ "وعليه فنحن مصممون لتفعيل جميع الطاقات، واتخاذ خطوات كبيرة بهدف تحقيق الازدهار والتقدم في كلا البلدين".

وصرح رئيس الجمهورية، بان الطاقات والامكانات المشتركة في ايران واوزبكستان من شانها ان تصب في مصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة جميعا.

وعلى الصعيد نفسه، نوّه بالمشتركات التاريخية والثقافية المتأصلة في ايران واوزبكستان؛ داعيا الى تمتين الاواصر الثقافية بين الشعبين الايراني والاوزبكي، والانطلاق منها لتوسيع التعاون في جميع المجالات بين هذين البلدين.

الى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الاوزبكي : ان طشقند وضعت خارطة طريق لتوسيع العلاقات مع طهران، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين الايراني والاوزبكي في تركمانستان.

ولفت "زاقوف" خلال مباحثاته مع "اية الله رئيسي" اليوم، ان وفدا اقتصاديا رفيع المستوى وبما يشمل اصحاب القطاع الخاص في جمهورية اوزبكستان يرافقه خلال زيارته الحالية لطهران، للبحث في اليات تنفيذ خطة الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الشامل، مع المسؤولين الايرانيين.

ووفقا لتصريح المسؤول الاوزبكي الرفيع، فقد سجل حجم التبادل التجاري بين طهران وطشقند خلال العام الحالي زيادة بواقع 2.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وخلص زاقوف الى القول: ان اوزبكستان عازمة على توسيع علاقاتها بمختف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والنقل الترانزيت والتعاون الثقافي، مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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