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السيد نصر الله في اطلالة خاصة عبر قناة المنار يوم الأربعاء 

السيد نصر الله في اطلالة خاصة عبر قناة المنار يوم الأربعاء 
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قناة المنار عن لقاء خاص مع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، يوم الأربعاء المقبل عند الساعة  8.30 مساء.

العالم - لبنان

وسيتناول الحديث سيرة سيد شهداء المقاومة الإسلامية الشهيد السيد عباس الموسوي (رض).

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