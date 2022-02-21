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بالفيديو.. هادي محمدي:

زيارة رئيسي الى قطر تختلف من حيث الجوهر مع زيارات أسلافه

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي الايراني هادي محمدي ان زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى قطر تختلف من حيث الجوهر والمضمون مع الزيارات الاخرى لرؤساء إيران السابقين.

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في التغطية الاعلامية لقناة العالم الاخبارية حول زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي الى العاصمة القطرية الدوحة قال محمدي ان هذه الزيارة تعتبر زيارة تأسيسية جديدة في العلاقات الايرانية القطرية.

محمدي اضاف ان الرئيس ابراهيم رئيسي سيناقش في قطر قضايا المنطقة على رأسها الأزمة الافغانية مؤكدا ان ذلك يأتي لوجهة نظر ايران وقطر المشتركة بالنسبة لأفغانستان. كما اشار الى ان الرئيس ابراهيم رئيسي سيناقش مع امير دولة قطر أيضا الملفين اليمني والفلسطيني.

واشار الى ان العلاقات السياسية والأمنية بين ايران وقطر اكثر نشاطا من العلاقات الاقتصادية ولذلك فان زيارة رئيسي سوف تركز على العلاقات الاقتصادية بشكل كبير.

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