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الخارجية البحرينية: الموساد يتواجد في البحرين!

الخارجية البحرينية: الموساد يتواجد في البحرين!
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية عبد الله آل خليفة خلال حدث مشترك مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في مؤتمر ميونيخ الأمني إن الموساد موجود في البحرين في إطار التعاون الأمني الاستخباراتي بين البلدين.

العالم - الاحتلال

تصريحات المسؤول البحريني تأتي بعد أيام من زيارة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الى البحرين واجتماعه مع الملك البحريني وولي العهد ، وأيضا بعد أسابيع من زيارة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس إلى البحرين والتوقيع على اتفاق تعاون أمني بين الجانبين حسبما افاد موقع i24 العبري.

وقال آل خليفة بحسب النشر بموقع "والا" العبري إنه:"يوجد تعاون استخباراتي بين إسرائيل وبين البحرين، الموساد في البحرين، هم يتواجدون في المنطقة.. زيارتان لرئيس الموساد الإسرائيلي في 2020 و2021 نشرت من قبلنا في وسائل الاعلام. التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل هو جزء من شراكتنا وسيستمر".

وردا على المسار التطبيعي للنظام البحريني تحذر قوى المعارضة في البحرين، إن تمكين الصهاينة من الامن الداخلي والخارجي للبحرين، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة على شبكة الاتصالات، وكل الملفات الخدمية يحول البحرين إلى فلسطين ثانية.

هذا ويوكد الشعب البحريني وقوى المعارضة على أن "رهن أمن البلد بيد الصهاينة من خلال تمكين الشاباك والموساد بالإشراف على الأمن الداخلي للبحرين، وإعطاء الكيان الصهيوني موافقة على إنشاء قاعدة عسكرية اسرائيلية على أرض البحرين هو بيع كامل للسيادة البحرينية".

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