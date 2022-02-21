بالفيديو..التوتر المتصاعد سيد الموقف في الازمة الاوكرانية

العالم - خاص بالعالم

تتراكم المواقف السياسية في سماء الازمة الاوكرانية، وتترافق مع توتر امني متنقل، بفعل العمليات الاوكرانية باتجاه دونباس.



ولعل ما صدر عن الكرملين في الساعات الماضية يشي بأن التأزم لا يزال سيد الموقف ومرشح للتفاقم، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد ان أوكرانيا لن تنفذ اتفاقيات مينسك، وحذر الغرب من ان استخدام الاراضي الاوكرانية كاداة لمهاجمة روسيا يمثل تهديدا كبيرا وخطيرا لبلاده.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "استخدام أوكرانيا أداة للمواجهة مع روسيا يمثل تهديداً كبيراً وخطيراً، وهناك تهديد بأن تبدأ كييف باستعادة شبه جزيرة القرم، والناتو سيشارك في هذه الأحداث، في حال ضم أوكرانيا إلى حلف ?الناتو، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيراً".



وفي السياق اشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى ان الغرب رفض مقترحات موسكو الأساسية، بما في ذلك ضمان عدم توسع الناتو شرقا، مضيفا ان واشنطن تسعى للالتفاف على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.



ميدانيا تشهد منطقة دونباس توترا امنيا شديدا بعد عمليات تسلل وقصف نفذتها قوات اوكرانية، استهدفت فيها مواقع مدنية، حيث أعلن الجيش الروسي عن إحباط عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية جاءت من جهة أوكرانيا، ما اسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

وأفادت وسائل اعلام روسية بوقوع انفجارات عدة في منطقة مطار مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث تعرضت منطقة المطار لقصف مدفعي اوكراني.



في المواقف أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في جنيف الخميس.

بدورها رأت الرئاسة الفرنسية أن قمة بين الرئيسين بوتين وبايدن حول أوكرانيا ممكنة،داعية الرئيس بوتين الى أن يتخذ قراره لعقدها.



هذا ورحّب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتنظيم قمة بين الرئيسين الأميركي والروسي في بروكسل، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب القوات الروسية المحتشدة عند حدود بلاده، لكن الكرملين اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن التي أعلنت عنها فرنسا.



وضمن التحشيد الاعلامي الاميركي، أفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان أن معلومات الاستخبارات تشير إلى أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيقوم على استراتيجية قاسية تستهدف سحق المدنيين بحسب تعبيره، وإن الغزو قد يتم في أي لحظة.