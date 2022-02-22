أوكرانيا: العقوبات على روسيا يجب أن تشمل الإغلاق الكامل لمشروع "التيار الشمالي 2"

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وقال زيلينسكي في إفادة صحافية، عقب اجتماع مع الرئيس الإستوني ألار كاريس في كييف، إنّه جرى الاتفاق على "ضرورة فرض عقوبات فورية على العمل العدواني ضد أوكرانيا. يجب أن تشمل هذه العقوبات الوقف الكامل لمشروع التيار الشمالي 2".

ودعت روسيا مراراً إلى التوقف عن ذكر مشروع "التيار الشمالي 2"، الذي تعارضه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشدة، في إطار سياسي، مؤكدةً أنّ مشروع خط أنابيب الغاز هو مشروع تجاري بحت ولا يحمل أي صبغة سياسية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أمس الاثنين، موضحاً أنّ القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ اتفاقات "مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

كما وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد توقيع مرسومي الاعتراف، لوزارة الدفاع الروسية، بحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.