الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أوكرانيا: العقوبات على روسيا يجب أن تشمل الإغلاق الكامل لمشروع "التيار الشمالي 2"

أوكرانيا: العقوبات على روسيا يجب أن تشمل الإغلاق الكامل لمشروع
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنّ العقوبات الغربية ضد روسيا يجب أن تشمل الإغلاق الكامل لمشروع "التيار الشمالي 2" لاعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

العالم - أوروبا

وقال زيلينسكي في إفادة صحافية، عقب اجتماع مع الرئيس الإستوني ألار كاريس في كييف، إنّه جرى الاتفاق على "ضرورة فرض عقوبات فورية على العمل العدواني ضد أوكرانيا. يجب أن تشمل هذه العقوبات الوقف الكامل لمشروع التيار الشمالي 2".

ودعت روسيا مراراً إلى التوقف عن ذكر مشروع "التيار الشمالي 2"، الذي تعارضه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشدة، في إطار سياسي، مؤكدةً أنّ مشروع خط أنابيب الغاز هو مشروع تجاري بحت ولا يحمل أي صبغة سياسية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أمس الاثنين، موضحاً أنّ القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ اتفاقات "مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

كما وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد توقيع مرسومي الاعتراف، لوزارة الدفاع الروسية، بحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

روابط ذات صلة

لافروف: موسكو معتادة على العقوبات ورد فعل الغرب كان متوقعا

ألمانيا تعلق خط نورد ستريم 2 والاعتماد على الغاز الروسي لن ينفع أوروبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا وفرنسا تسعيان لإحياء صيغة "نورماندي" بشأن التسوية في أوكرانيا

مصرف سوريا المركزي يرفع سقف السحب اليومي لـ5 ملايين

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مرسوم بوتين.. وقلب الطاولة في شرق أوكرانيا

رئيسي يدعو لتنمية العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية بين ايران والجزائر

بعد تعليق مشروع نورد ستريم 2.. أسعار الغاز في أوروبا تحلق

الأسرى ينفذون إضرابًا ليوم واحد رفضًا لتنكيل الاحتلال