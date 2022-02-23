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رئيسي: مواقف الحكومة العمانية من قضايا المنطقة متميزة ومتينة

رئيسي: مواقف الحكومة العمانية من قضايا المنطقة متميزة ومتينة
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن مواقف الحكومة العمانية متميزة ومتينة، مضيفا أن اهتمام عمان بفلسطين واليمن وقضايا المنطقة ملفت للنظر.

العالم - إيران

وشكر الرئيس إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأربعاء، سلطان عمان على دعوته الرسمية لزيارة عمان، وقال: لاشك في أن هذا التعاطي بإمكانه أن يلعب دورا مؤثرا في تعزيز العلاقات بين البلدين وحل القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار رئيسي إلى أن مواقف الحكومة العمانية كانت متميزة ومتينة وتختلف بشكل كبير عن سلوك بعض دول المنطقة، مشيرا إلى أن اهتمام عمان بفلسطين واليمن والقضايا الإقليمية ملفت للنظر.

وأكد الرئيس الإيراني أن الحكومة العمانية تولي اهتماما لأمن المنطقة والعالم الإسلامي والمظلومين في غرب آسيا وقال إن "علاقاتنا مع سلطنة عمان جيدة، ولكن هناك مجال لمزيد من التطور في مجال القضايا الاقتصادية والتجارية، ويمكن الاستفادة من الطاقات الكبيرة لكلا البلدين في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية".

ودعا الرئيس الإيراني سلطان عمان لزيارة طهران، مؤكدا أن : "إرادتنا وسياستنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تطوير التعاون مع الدول الصديقة، وخاصة عمان".

بدوره أعرب وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الايرانية لجيرانها وقال: "هناك علاقات ممتازة بين إيران وسلطنة عمان، والتي استندت تاريخيا إلى الثقة والاحترام والتعاون المتبادل بما يخدم أمن المنطقة والعالم."

وصرح وزير خارجية عمان: "بالتأكيد زيارتكم إلى عمان ستكون زيارة تاريخية وستحقق أهداف البلدين.. وندعم دوما الطابع البراغماتي لكم في كل ما تفعلونه، وسنسعى بالتأكيد لترجمة نهجكم في توسيع العلاقات."

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