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اضراب لطواقم الخطوط العراقية يخلق فوضى في مطار بغداد

اضراب لطواقم الخطوط العراقية يخلق فوضى في مطار بغداد
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

قررت طواقم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، الاضراب عن العمل وعدم تنفيذ اي رحلة "باستثناء الهند"، ماتسبب بفوضى داخل صالات مطار بغداد الدولي.

العالم-العراق

وقالت طواقم الخطوط الجوية العراقية في بيان، إن الاضراب ابتدأ الساعة السابعة صباحاً ، مؤكدين على عدم نفيذ اي رحلة ابتداءا من هذا الوقت عدا رحلة دلهي، ويتم ايقاف جميع الرحلات في بغداد والمحطات الداخلية.

وأشار البيان إلى أن الحضور الساعة السادسة صباحا في مقر بناية الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد، بالزي الرسمي كل حسب عنوانه الوظيفي، لتنفيذ اعتصام مفتوح لحين تحقيق كل المطالب في ورقة الاصلاح، مبيناً أن استئناف الرحلات او استمرار الاعتصام يكون حصرا عن طريق اللجنة او الاسماء التي تعلن كممثلين عن الطواقم.

اثر ذلك، شهدت صالات انتظار المسافرين في مطار بغداد الدولي حالة من الفوضى والارباك نتيجة الاضراب، وفقاً لوكالة شفق نيوز.

كما أفاد مواطنون عراقيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم عالقين في عدد من مطارات البلاد المحلية، وعدة مطارات حول العالم بينهم معتمرون في مطار جدة السعودي.

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