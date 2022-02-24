شاهد.. روسيا ستُطيح بالدولة الصهيونية !

العالم - خاص بالعالم

وقال طالب في حديث لقناة العالم التمدد الذي حصل والتمادي الذي حصل من قبل کييف بدعم اميرکي وبدعم من حلف الناتو وعدم التزامهم باتفاق مينيسک، لم يُبقي امام روسيا سوی البدء بالعملية العسکرية التي لن تتطور.

وأکد ان روسيا کما تحدث الرئيس بوتين سترد بقوة علی أي جهة، تحاول التدخل في هذه الحرب أو ايقاف العملية حتی لو کانت الناتو او الولايات المتحدة.

وأوضح طالب ان روسيا قامت باستنفار کامل قواتها وقواعدها قبل بدء العملية، من شرق المتوسط قاعدة حميميم وصولاً الی البحر الاسود وصولاً الی المحيطي الهادي والهندي وأيضاً وصولاً الی القطب الشمالي الغواصات النووية والصواريخ النووية نصبت في حال أي طارئ.

وأکد ان هذه العملية لن تتوقف الا بتحقيق روسيا لاهدافها وهي: الامن القومي الروسي، حماية دونیتسك ولوغانسك من الهجمات الاوکرانية، ابعاد الناتو عن اوکرانيا واسقاط حکومة کييف الصهيونية.

وأوضح ان رئيس اوکرانيا وعشرة من وزرائه يحملون الجنسية الصهيونية.