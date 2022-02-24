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الخارجية الإثيوبية توجه رسالة طمأنة لمصر بشأن سد النهضة

الخارجية الإثيوبية توجه رسالة طمأنة لمصر بشأن سد النهضة
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا المفتي، ان اثيوبيا لم تتجاوز في حق دول المصب جراء إعلان توليد الكهرباء من سد النهضة بشكل منفرد واحادي.

العالم-افريقيا

وقال المفتي في بيان صحفي اليوم الخميس، ان أديس أبابا تحافظ على استخدامها المعقول لنهر أباي دون التسبب في اي ضرر لدول المصب في تعليق على بدء توليد الطاقة من سد النهضة.

ودانت وزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي، إعلان إثيوبيا عن بدء عملية تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، قائلة "يُعد إمعانًا منها في خرق الالتزامات بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، والموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي".

وأضافت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة جاءت بعد الشروع في خطوات أحادية سابقة في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد.

وأعلنت إثيوبيا رسميًا عن افتتاح عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء آبي أحمد.

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