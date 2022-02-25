لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد

العالم - ايران

واستعرض الحضور واقع البيئة السورية على الحدود العراقية السورية، وآخر المستجدات الأمنية في المنطقة. وأشاد الأعرجي "بالدول الصديقة والشقيقة في رصد ومتابعة تحركات الإرهابيين".

وقال إن "التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته".

وأضاف أن "المركز الرباعي لتبادل المعلومات، له دور في تقديم المعلومة وحسم الكثير من القضايا، وأن تشكيله يعد نقطة إيجابية".

وأشار إلى أن "العراق لن يسمح بأن تكون الجماعات الإرهابية على حدوده، ولن يتعامل مع مجاميع إرهابية، إنما يتعامل مع دول وحكومات شرعية ذات سيادة، وهذا هو ديدن الدول التي تحترم سيادتها وسيادة الآخرين".