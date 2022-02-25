الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد

لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يوم الخميس سفراء روسيا وسوريا وإيران في المركز الرباعي لتبادل المعلومات في بغداد.

العالم - ايران

واستعرض الحضور واقع البيئة السورية على الحدود العراقية السورية، وآخر المستجدات الأمنية في المنطقة. وأشاد الأعرجي "بالدول الصديقة والشقيقة في رصد ومتابعة تحركات الإرهابيين".

وقال إن "التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته".

وأضاف أن "المركز الرباعي لتبادل المعلومات، له دور في تقديم المعلومة وحسم الكثير من القضايا، وأن تشكيله يعد نقطة إيجابية".

وأشار إلى أن "العراق لن يسمح بأن تكون الجماعات الإرهابية على حدوده، ولن يتعامل مع مجاميع إرهابية، إنما يتعامل مع دول وحكومات شرعية ذات سيادة، وهذا هو ديدن الدول التي تحترم سيادتها وسيادة الآخرين".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قائد الجيش الايراني: مصير ايران بيدها

مخبر يدعو الى تسهيل الشؤون المالية بين ايران والعراق

عبداللهيان: ايران مستعدة لتلبية كل المتطلبات لتوفير الأمن في المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية

لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد

الكرملين يضع شرطا لمحادثات بين بوتين وزيلينسكي

روسيا تعلن فك الحصار المائي الأوكراني عن القرم

كييف: أمريكا ستزودنا بأسلحة دفاعية جديدة

رئيس الدوما: العملية الروسية تهدف فقط إلى نزع السلاح من أوكرانيا