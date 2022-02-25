السفير الروسي في طوكيو يحذر: سنرد على العقوبات اليابانية الجديدة

العالم - أسيا والباسفيك

وقال غالوزين خلال مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم الجمعة: "قرأنا التصريحات الصادرة عن الحكومة اليابانية بشأن ما يسمى بالعقوبات. لقد أبلغت مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى مؤخرا بأن روسيا سترد على هذه الإجراءات، وأعتقد أن الرد سيكون جديا" حسب "تاس".

وردا على أسئلة عن مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه العقوبات اليابانية للاقتصاد الروسي، أشار السفير إلى أنه لا يستطيع حتى الآن تقديم تقييم محدد لأن الجانب الياباني لم يعلن تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة.

وقال غالوزين: "لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله على وجه اليقين هو أنه سيتم إلحاق الضرر بكلا الجانبين أي الجانب الذي يفرض العقوبات والجانب المستهدف بها".

واستنكر السفير الخطوات العقابية للسلطات اليابانية والتي وصفها بأنها "لا تسهم في تطوير علاقات حسن الجوار ذات المنفعة المتبادلة" بين موسكو وطوكيو.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ستشمل تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، وتجميد أصول المؤسسات المالية والحد من صادرات البضائع للجهات على صلة بالقطاع العسكري.

وذكر كيشيدا أن بلاده تستثني قطاع الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا.