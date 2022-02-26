الدفاع الروسية: تدمير 6 زوارق أوكرانية في البحر الأسود

العالم - الازمة الاوكرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "حاولت الزوارق الأوكرانية مساء الجمعة مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تجلي الجنود الأوكرانيين المستسلمين من جزيرة زمييني".

وأضاف: "أثناء إخلاء 82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية من الجزيرة، حاول 16 زورقا من البحرية الأوكرانية باستخدام تكتيكات الأسراب مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود وبعض الزوارق كانت تتخفى بأنها مدنية".

وتابع: "هاجمت الزوارق الأوكرانية للانتقام ممن ألقوا أسلحتهم واتهموا روسيا بقتل الجنود، ونتيجة للمعركة البحرية، دمرت 6 قوارب تابعة للبحرية الأوكرانية. ولم يصب أي من العسكريين الأوكرانيين البالغ عددهم 82 من جزيرة زمييني بأذى".

وقال كوناشينكوف "لا نستبعد قيام الطائرات الأمريكية بدون طيار بتوجيه القوارب الأوكرانية إلى مواقع سفن أسطول البحر الأسود الروسية".

وتابع: "أود الإشارة بشكل خاص إلى أنه وأثناء هجوم الزوارق الأوكرانية قامت الطائرات الاستراتيجية الأمريكية بدون طيار "RQ-4 Global Hawk" و "MQ-9A Reaper" بدوريات فوق منطقة الهجوم، ومن المرجح جدا أن الطائرات الأمريكية هي التي وجهت الزوارق الأوكرانية".