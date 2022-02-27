'المغرب'يعلن موقفه الرسمي ازاء الأزمة الروسية الأوكرانية

العالم - المغرب

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية، في أول موقف للرباط حيال الأزمة الأوكرانية.

وقال البيان: إن "المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف، "تؤكد المملكة تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات".

وأكد المغرب، بحسب البيان، "دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

ويأتي الموقف المغربي في إطار المواقف العربية التي تصدر تباعاً بشأن الأزمة الأوكرانية - الروسية، فقد أعلنت مصر وقطر وليبيا والأردن والكويت وتونس، في وقت سابق، مواقف متشابهة، تدعو طرفي الأزمة إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب منطق الحوار.

وأطلقت روسيا، فجر يوم الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود أفعال دولية.