مفتي الديار اليمنية : مشروع الشهيد القائد كان واقعيا وعمليا

العالم - اليمن

وفي فعالية مركزية بالعاصمة صنعاء إحياء للذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد القائد - رضوان الله عليه - بحضور رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور وحضور رسمي كبير، قال مفتي الديار اليمنية إن مشروع الشهيد القائد كان واقعيا وعمليا ومثل المخرج والحل دون سواه.

وأضاف "كان في مشروع الشهيد القائد الجدية والعمل الخالص لله دون تراجع أو خوف وكانت حياته ثمنا لتحركه القرآني.

من جهته قال رئيس حكومة الانقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور إن: هذه مناسبة نستذكر فيها مناقب الشهيد القائد وأفكاره القرآنية وأخلاقه التي يجب أن نتحلى بها في واقع عملنا.

وأضاف بن حبتور: نحن في الحكومة وكافة أجهزة الدولة عندما نستثير طاقات الأمة نحاول أن نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها ونواكب التحرك العملي على خطى الشهيد القائد.

وتابع بن حبتور: لولا ما تميز به مشروع الشهيد القائد من مميزات عظيمة لما قام العدوان وشن حروبه وأراد أن يمحو ذكره، مؤكدا أن اليمنيين عندما يمتلكون قيادة عظيمة كقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي هي تمثل ضمانة للصمود والنصر.