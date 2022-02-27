الأمم المتحدة تتوقع نزوح4 ملايين أوكراني ووكالاتها تعلن وقف المساعدات

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وفيما تواصل توافد عشرات الآلاف الى المراكز الحدودية والمخيمات التي اقيمت هناك اكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين عبروا إلى بولندا والمجر ورومانيا والتشيك وسلوفاكيا ومولدوفا إلى اكثر من 370 الف شخص مشيرة الى أن لأعداد ترتفع بشكل مستمر.



وفيما توقعت الأمم المتحدة نزوح حوالي4 ملايين من مواطني أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ يوم الخميس الماضى اعلن مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية عن اضطرار وكالات الأمم المتحدة لوقف عمليات المساعدة في اوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني لافتا الى التزام الوكالات بالبقاء على الأرض وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.



وقالت لاجئة أوكرانية ليسيا:"والدي عسكري لذا فهو في كييف يدافع عنها كييف وعائلتي وأمي وأختي والأولاد وقطتي بقوا في غرب أوكرانيا هناك منزل يبدو آمنا لحد ما لكن كانت هناك صفارات إنذار الليلة الماضية".



واكدت لاجئة أوكرانية، ألونا:"لم يتوقع أحد منا الحرب أبدًا. ما يحدث سمعناه عنه كثيرا وكنا نشاهده ولكن في الأفلام".



بابا الفاتيكان فرنسيس من جانبه دعا إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة اللاجئين على الخروج من أوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها44 مليون نسمة حصلت على استقلالها عن موسكو عام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وهي أمور تعارضها روسيا.

وتقول الأخيرة إنه لا بد من القضاء على ما تصفه بالتهديد الخطير لها من جارتها الأصغر متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد المتحدثين بالروسية في شرق أوكرانيا وهو أمر ترفضه وتكذبه كييف وحلفاؤها الغربيون.

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