إحياء رسمي وشعبي لذكرى استشهاد مؤسس حركة أنصار الله

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ومنها هذه الفعالية الرسمية التي اقيمت في صنعاء، واشار المشاركون فيها الى دور الشهيد الحوثي في مواجهة المؤامرات العدوانية، وكشف المخططات الأمريكية والدفاع عن الامة.

ويستلهم اليمنيون من مسيرة الشهيد الحوثي وفق ما تؤكده هذه الفعاليات والانشطة معاني الصمود والتضحية والبذل والعطاء في ترسيخ القيم والمبادئ التي حملها مشروع الشهيد.

كما يجددون مع هذه المناسبة المضي على درب الشهداء القادة ومواصلة الصمود والثبات وتحقيق النصر، لاسيما وان هذه الذكرى تأتي متزامنة مع حملة اعصار اليمن الهادفة للتحشيد الى الجبهات لمواجهة العدوان السعودي.

ويمثل الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رمزية هامة في حياة الكثير من اليمنيين في الاقتداء به، والتمسك بمشروع الثقافة القرانية التي جاء بها الشهيد لتصحيح واقع الأمة والتحرر من التبعية والهيمنة، لاسيما في مقارعة ومواجهة قوى الاستعمار والهيمنة.

حيث يعتبر الشهيد اول من اطلق شعار المناهضة لامريكا و"اسرائيل"في وقت كانت فيه الامة خانعة لهذه القوى.

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