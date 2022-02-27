الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إحياء رسمي وشعبي لذكرى استشهاد مؤسس حركة أنصار الله

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

إحياء رسمي وشعبي واسع لذكرى استشهاد مؤسس حركة أنصار الله السيد حسين بدر الدين الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، عكستها هذه الانشطة والفعاليات المختلفة.

العالم - مراسلون

ومنها هذه الفعالية الرسمية التي اقيمت في صنعاء، واشار المشاركون فيها الى دور الشهيد الحوثي في مواجهة المؤامرات العدوانية، وكشف المخططات الأمريكية والدفاع عن الامة.

ويستلهم اليمنيون من مسيرة الشهيد الحوثي وفق ما تؤكده هذه الفعاليات والانشطة معاني الصمود والتضحية والبذل والعطاء في ترسيخ القيم والمبادئ التي حملها مشروع الشهيد.

كما يجددون مع هذه المناسبة المضي على درب الشهداء القادة ومواصلة الصمود والثبات وتحقيق النصر، لاسيما وان هذه الذكرى تأتي متزامنة مع حملة اعصار اليمن الهادفة للتحشيد الى الجبهات لمواجهة العدوان السعودي.

ويمثل الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رمزية هامة في حياة الكثير من اليمنيين في الاقتداء به، والتمسك بمشروع الثقافة القرانية التي جاء بها الشهيد لتصحيح واقع الأمة والتحرر من التبعية والهيمنة، لاسيما في مقارعة ومواجهة قوى الاستعمار والهيمنة.

حيث يعتبر الشهيد اول من اطلق شعار المناهضة لامريكا و"اسرائيل"في وقت كانت فيه الامة خانعة لهذه القوى.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

السيد الحوثي: الإعلام المعادي يحاول تشويه صورة الفلسطينيين

تدشين حملة 'إعصار اليمن' في محافظة 'المحويت'

صعدة اليمنية تدشن حملة إعصار اليمن

اليمن.. محافظة عمران تدشن حملة اعصار اليمن للتحشيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الأمم المتحدة تتوقع نزوح4 ملايين أوكراني ووكالاتها تعلن وقف المساعدات

الحصار جريمة حرب.. العدوان يمنع سفن المشتقات النفطية 

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. متى وكيف يمكن ان تحسم المعركة في اوكرانيا؟

الشيخ قاووق:على الأدوات الأمريكية في لبنان بأن تتعظ مما حصل في أوكرانيا

الخرطوم ترفض المشاركة في قمة "إيقاد" حول الأزمة السودانية

بالفيديو.. العتبة الكاظمية تعلن نجاح الزيارة الرجبية