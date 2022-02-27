العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد خلال الملتقى الوطني "كورونا، أمن وسلامة المجتمع"، الذي عقد الیوم الأحد بقاعة المؤتمرات بمعهد باستور الإيراني في العاصمة طهران قال علي رضا بيكلري إن إيران تمكنت من استخدام طرق مختلفة لإنتاج لقاح كورونا وأصبحت ضمن الدول الـ10 المنتجة للقاح كورونا في العالم مما يؤشر على النمو الكبير والتطور الذي حققتها البلاد في مجال تكنولوجيا إنتاج اللقاح.

وأشار إلى قدرة إيران على إنتاج لقاح كورونا بكميات كبيرة، قائلا إن بإمكان إيران تلبية حاجاتها المحلية لجرعات إضافية من لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن معهد "باستور" الإيراني تمکن في إنتاج لقاح آمن وفعال يسمى "باستوكوفاك" بحیث یمکن استخدامه لجميع الفئات العمرية، وأن نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح "باستوكوفاك" أظهرت أن اللقاح يمنح مستوى عاليا من المناعة.

وقال إن اللقاح مع نتائجه المذهلة لاقی ترحیبا کبیرا من قبل أعرق وأهم المجلات العالمیة.

هذا وأعلن رئيس "معهد باستور" الإيراني أن هناك العديد من الدول بما فيها الجارة، ترغب في الحصول على لقاح "باستو كوفاك" الإيراني المضاد لفيروس كورونا؛ مضيفا أن المفاوضات جارية معها لتصدير هذا المنتج الوطني.