بينيت يعرض على بوتين وساطة لوقف الحرب

العالم - الإحتلال

وقال مسؤول في الكيان الاسرائيلي إن بينيت "عبر عن قلقه من الوضع في أوكرانيا ومن إمكانية أن يشتد القتال".

واتفقا على "الحفاظ على اتصالات متواصلة بين روسيا وإسرائيل"، حسب المسؤول.

وقال وزير خارجية الإحتلال، يائير لبيد، خلال اجتماع حكومة الاحتلال إن "إسرائيل" ستؤيد التنديد بروسيا خلال تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الحالي، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن وزير.

واعتبر لبيد أن "إسرائيل" ستؤيد جانبا في قضية "الغزو الروسي لأوكرانيا"، لكن في موازاة ذلك هناك مصالح أمنية وأخرى يدركها العالم والإدارة الأميركية، بحسب تعبيره.

وقال نائب مدير عام وزارة خارجية الإحتلال للشؤون الأوروبية – الآسيوية، غاري كورين، اليوم الأحد، إن "إسرائيل" لا تطلق تصريحات متشددة ضد روسيا، إثر غزو أوكرانيا، لأنها تريد أن تبقي لنفسها إمكانية للتوسط لدى المستويات العليا في الدولتين من محاولة لوقف الحرب.

وأضاف كورن، في مقابلة للإذاعة العامة للإحتلال"كان"، أن "هناك أمورا نستمر في تنفيذها، وهي تتم بصورة متواضعة. وهناك طلبات في المجال الإنساني أيضا"، مشيرا إلى أن "طائرة ستتوجه إلى بولندا، غدا، محملة بأطنان من المساعدات. وإسرائيل ستحاول تقديم مساعدات طالما يطلب منها ذلك".

وطلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من رئيس حكومة الإحتلال نفتالي بينيت، التوسّط لدى روسيا للتوصّل لوقف إطلاق نار، بحسب ما ذكرت "كان"، أول من أمس.