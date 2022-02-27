استدعاء السفير المصري بليبيا بسبب هجوم إعلامي

العالم - مصر

وقالت وسائل إعلام محلية إن المنقوش استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى، على خلفية ما أسمته "الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا".

وكان الإعلامي المصري، عمرو أديب، شبه في برنامجه الذي يبث على "أم بي سي" مصر، أوكرانيا بليبيا، مبررا غزوها والسيطرة عليها بأنه مسألة أمن قومي.

وأوضح القائم بالأعمال للمنقوش أن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية ومواقفها حول ليبيا.

وأكدت الوزيرة أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية.