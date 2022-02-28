التعليم الاردنية تبدأ اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

العالم - الاردن

ونقلت وكالة "عمون" عن تصريحات الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور أحمد المساعفة قوله، ستكون الاختبارات التشخيصية ستكون في مبحثي العربي والرياضيات فقط، و للصفوف من الرابع وحتى الأول ثانوي.



وأضاف، أن الهدف من الاختبارات يأتي للوقوف على مدى حجم الفاقد التعليمي لدى الطلبة، وتبيان مدى الضعف لديهم .



ومن جهته، كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، عن خطة تشخيصية لعينة ممثلة من الطلبة من جميع انحاء المملكة، للوقوف على الفاقد التعليمي.



وأضاف كنانة، أن الوزارة ستباشر بدراسة تشخيصية تبدأ بـ 6 أذار حتى الـ13 من الشهر نفسه، ترمي إلى دراسة عينة من 17 ألف طالب من الصفوف الرابع والخامس والسادس ، وبناء على المعطيات والتحليلات التي ستقدمها الدراسة، سيتم اتخاذ إجراءات لمعالجة أي خلل في العملية التعليمية بحسب الخطة.