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بالأسماء.. البرلمان العراقي يصوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة

بالأسماء.. البرلمان العراقي يصوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة.

العالم-العراق

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أسماء اللجان الدائمة المصوت عليها خلال جلسة مجلس النواب اليوم.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، ان “اللجان هي:

1- القانونية

2- المالية

3- الأمن والدفاع

4- النزاهة

5- النفط والغاز والثروات الطبيعية

6- العلاقات الخارجية

7- الخدمات والإعمار

8- الكهرباء والطاقة

9- الاقتصاد والصناعة والتجارة

10- الاستثمار والتنمية

11- التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية

12- الصحة والبيئة

13- الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

14- النقل والاتصالات

15- الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

16- التربية

17- التعليم العالي

18- الزراعة

19- الشباب والرياضة

20- العمل ومنظمات المجتمع المدني

21- الهجرة والمهجرون والمصالحة المجتمعية

22- الشهداء والضحايا والسجناء

23- حقوق الإنسان

24- الأوقاف والعشائر

25- المرأة والأسرة والطفولة

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