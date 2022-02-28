بالأسماء.. البرلمان العراقي يصوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة

العالم-العراق
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أسماء اللجان الدائمة المصوت عليها خلال جلسة مجلس النواب اليوم.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، ان “اللجان هي:
1- القانونية
2- المالية
3- الأمن والدفاع
4- النزاهة
5- النفط والغاز والثروات الطبيعية
6- العلاقات الخارجية
7- الخدمات والإعمار
8- الكهرباء والطاقة
9- الاقتصاد والصناعة والتجارة
10- الاستثمار والتنمية
11- التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية
12- الصحة والبيئة
13- الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم
14- النقل والاتصالات
15- الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
16- التربية
17- التعليم العالي
18- الزراعة
19- الشباب والرياضة
20- العمل ومنظمات المجتمع المدني
21- الهجرة والمهجرون والمصالحة المجتمعية
22- الشهداء والضحايا والسجناء
23- حقوق الإنسان
24- الأوقاف والعشائر
25- المرأة والأسرة والطفولة