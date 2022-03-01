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طيران العدوان يشن 22 غارة على اليمن خلال 24 ساعة

طيران العدوان يشن 22 غارة على اليمن خلال 24 ساعة
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة في اليمن، وشن الطيران 22 غارة على أربع محافظات وقبالة نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 127 خرقاً بينها تحليق طائرات تجسسية وحربية في أجواء الجبلية وحيس، و27 خرقاً بقصف مدفعي و89 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة وغارة على الأجاشر قبالة نجران.

واستهدف طيران العدوان بـ 11 غارة مديرية حرض في محافظة حجة، وشن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب خمس غارات على مديريتي مدغل وصرواح، وغارتين على مديريتي الجوبة والوادي.

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