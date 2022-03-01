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مجموعة من عناصر القوات الخاصة البريطانية السابقة توجهت إلى أوكرانيا

مجموعة من عناصر القوات الخاصة البريطانية السابقة توجهت إلى أوكرانيا
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن عددا من رجال القوات الخاصة البريطانية المتقاعدين توجهوا متطوعين إلى أوكرانيا "لدعم الدفاع عن البلاد".

العالم - أوروبا

وذكرت الصحيفة أن عسكريين سابقين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما، عقدوا سلسلة من اللقاءات لمناقشة دعم كييف، وأن بينهم "قناصة وخبراء ذوي مؤهلات عالية في استخدام الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات".

ووفقا لـ"ميرور"، فإن "مظليين سابقين" و "متخصصين عسكريين آخرين من المملكة المتحدة" قد ينضمون لاحقا إلى وحدات القوات الخاصة الأوكرانية.

وقالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن القوات المسلحة البريطانية ستطلق اليوم الثلاثاء تحذيرا لجنودها من أنه لا يسمح لهم بالذهاب إلى أوكرانيا "سواء كانوا متقاعدين أو لا". وأضافت الصحيفة أن الجيش البريطاني يخشى تصعيد النزاع إذا تم رصد وجود عسكريين بريطانيين في أوكرانيا.

وقال مصدر في الخارجية البريطانية إنه إذا ذهب بريطانيون إلى أوكرانيا "لمحاربة الروس"، فقد تكون هناك "عواقب قانونية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر غامض من الناحية القانونية".

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مجموعة من عناصر القوات الخاصة البريطانية السابقة توجهت إلى أوكرانيا

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