"الجامعة العربية" ترحب بقرار مجلس الامن ضد "انصار الله"!

العالم - اليمن

وصرح مصدر مسؤول بأن "هذا القرار يأتي اتساقا مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب، كما سيساهم في الحد من قدرة الحوثيين العسكرية ووقف التصعيد العسكري في اليمن والحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، فضلا عن تقييد ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وجدد المصدر دعم ابو الغيط لـ"كافة الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة".

جدير بالذكر ان السعودية تقود تحالف عدوان على اليمن منذ نحو 7 سنوات، استهدفت به البشر والحجر واستخدمت فيه كافة الاسلحة لقصف المدنيين والمنشآت الخدمية والاحياء والبنى التحيتية، هذا اضافة الى فرضها بمساعدة الغرب حصارا على البلاد ادى الى مجاعات وازمات اقتصادية وفي الوقود وانتشار الاوبئة والامراض ما ادى الى تدهور الاوضاع الانسانية المتأزمة اصلا في اليمن.

كما ان هذا العدوان ادى الى سقوط عشرات آلاف الضحايا من المدنيين بشكل مباشر، بينهم نساء واطفال، اضافة الى وفات المئات بشكل غير مباشر بسبب الامراض والحصار البري والجوي والبحري.

ومنذ بداية العدوان اخذت حركة انصار الله، بالاضافة الى الجيش اليمني واللجان الشعبية، على عاتقها، الدفاع عن البلاد واستطاعت الحاق الهزائم المتكررة بتحالف العدوان السعودي، اضافة الى العمليات النوعية التي نفذتها في السعودية والامارات ردا على المجازر التي يرتكبها التحالف بحق المدنيين الآمنين، في ظل صمت من قبل المجتمع الدولي الذي يتبجح بحقوق الانسان.

ولذلك فقد جاء هذا القرار كالماء البارد على قلوب دول تحالف العدوان بسبب الاذى الذي لحق بها من العمليات النوعية اليمنية، ولكن اليمنيين يؤكدون ان هذه الخطوات لن تؤثر بهم بعد كل المجازر التي ارتكبت بحقهم في ظل الصمت المطبق لمجلس الامن.