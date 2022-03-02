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بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا

بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية لن تنخرط في أي قتال مع الجيش الروسي في أوكرانيا.

العالم - الاميركيتان

وقال بايدن في أول خطاب له لحالة الاتحاد أمام الكونغرس: قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، ولن نرسل قوات إلى أوروبا للقتال إلى جانب أوكرانيا.

وأضاف: "لكن قواتنا ذاهبة إلى هناك لحماية حلفائنا في الناتو في حالة ما إذا قرر بوتين مواصلة التحرك غربا".

وأعلن بايدن، إن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.

وقال: "أعلن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا وذلك لزيادة الضغط على روسيا".

وفي السياق أشار بايدن إلى أن الصراع المسلح في أوكرانيا "سيجعل روسيا أضعف" وبقية العالم أقوى، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أكثر عزلة من أي وقت مضى" حسب تعبيره.

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