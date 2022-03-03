البرلمان العراقي يصوت على فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة

العالم-العراق

ووفقاً لجدول الاعمال الصادر عن رئاسة مجلس النواب العراقي، فإن يوم السبت المقبل الموافق الخامس من اذار الجاري سيتم التصويت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك تشكيل اللجان الدائمية للمجلس.

وأشار الجدول، إلى ان الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحا.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت الثلاثاء الماضي بعدم شرعية تمديد فترة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مؤكدة انه لا يوجد نص دستوري يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح، لكنها في الوقت نفسه اعطت اعضاء مجلس النواب مشروعية تمديد مدة الترشح عبر التصويت باعتبارهم ممثلي الشعب.