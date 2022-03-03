مسؤول إماراتي: 'إسرائيل' ستصبح من أكبر شركائنا العشر

العالم - الإمارات

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم: "إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فيمكن تحقيق هذا الهدف في غضون خمس سنوات أو أكثر".



ولفت بوعميم، إلى أن "الحكومتين، الإسرائيلية والإماراتية، تجريان مفاوضات متقدمة بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي نأمل أن تتحقق قبل الصيف".



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إتاي بن زئيف، إن التجارة مع الإمارات سترتفع خلال الـ 12 شهرا القادمة. وأضاف: "هذا التعاون سيشجع الشركات الإسرائيلية على التعامل مع الإمارات".

وكان حجم التبادل التجاري بين الكيان المحتل والإمارات، حقق خلال العام الأول على توقيع اتفاقات التطبيع، حوالي نصف مليار دولار، وفق بيانات للمكتب المركزي للإحصاء الذي يصدره الاحتلال.



وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إنه بعد مضي عام على التطبيع، تجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين 570 مليون دولار.



وكان الإحتلال صدر حوالي 197 مليون دولار من السلع والخدمات إلى الإمارات، واستورد منها حوالي 372 مليون دولار.



ويقول المجلس على موقعه إن هناك 500 شركة إسرائيلية تقيم صفقات تجارية مع الإمارات.