مفتي عمان: موقف الغرب من أزمة أوكرانيا يدعو العقول إلى الاعتبار

العالم - عمان

وقال الشيخ الخليلي في تغريدة له على "تويتر"، إن التصريحات التي أدلى بها بعض الغربيين في بيان الفرق بين المجتمعات الشرقية المسلمة، وبين المجتمع الأوكراني الأوربي الذي يحرصون على سلامته ومساعدته في محنته؛ يدعو أولي العقول إلى الاعتبار.

وأضاف: "فهل تفتحت عقول المسلمين على هذه الحقائق وتبينت هذه الخفايا؟".

وأثار الموقف الغربي الداعم بقوة للأوكرانيين في مواجهة الغزو الروسي لبلادهم العديد من الانتقادات في المنطقة العربية كونه يتعارض بشدة مع مواقفه من أزمات مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول التي تعرضت لنزاعات مماثلة.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن أكثر من 800 ألف عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه الدول الأوروبية الأخرى حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان الثلاثاء، إن الوكالة وشركائها في المجال الإنساني وجهوا "نداءات طارئة" للمانحين للحصول على 1.7 مليار دولار لتقديم "دعم إنساني عاجل للناس في أوكرانيا واللاجئين في الدول المجاورة".

وأبدت الدول الغربية دعماً سياسياً غير مسبوق لأوكرانيا وقدمت مساعدات عسكرية تاريخية لمساعدتها في صد الغزو الروسي.

وأمس الأربعاء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين الغزو الروسي ويمنح التي وافقت عليه حق التدخل طوعاً ولو بالقوة لإقرار الأمن والسلم.

وجاء القرار بعد جلسة نادرة عقدتها الجمعية العامة بطلب من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لتجاوز حق النقض (الفيتو) الروسي في مجلس الأمن، وهو خيار لم يتم اللجوء إليه في أزمات أخرى مثل سوريا التي حال الفيتو الروسي والصيني دون اتخاذ موقف دولي حاسم منها.