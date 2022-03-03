التحاق عشرات المشمولين بالتسوية في دير الزور وحلب والرقة

العالم - سوريا

ففي صالة العامل بمدينة دير الزور أشار سفيان الصافي ومروان السجان وفرحان الصقر في تصريحات لمراسل سانا إلى أنهم “قاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى منازلهم وقراهم ويمارسوا أعمالهم بزراعة الأرض”.

وأوضح رائد طلفاح أنه قام بتسوية وضعه ليلتحق بصفوف الجيش العربي السوري ودعا علي الغطاس جميع من تشملهم التسوية للمبادرة بالانضمام إليها منوها بالمعاملة الحسنة والإجراءات الميسرة خلال عملية التسوية.

ومن الريف الشرقي للرقة أوضح المراسل أن مركز بلدة السبخة استقبل اليوم عدداً من الراغبين بتسوية أوضاعهم وسط تزايد لافت بأعداد المشمولين بها ما يعكس رغبة وثقة الأهالي بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة بالتعاون مع الوجهاء والمجتمع المحلي والتي كرست خلال التسويات التي شهدها عدد من المحافظات وبأن الدولة هي الحضن الدافئ الذي يضم جميع السوريين.

ولفت عدد من الذين سووا أوضاعهم في تصريحات للمراسل إلى أن “الانطباع الأولي الذي تشكل لديهم فور تسوية أوضاعهم هو ذاته الذي أخبرهم عنه من سبقوهم إليها والمتمثل بالارتياح الكبير الذي شعروا به لتصحيح مسار استمر لعدة سنوات ووضع حدا لمعاناتهم في مناطق نزحوا إليها بعيداً عن منازلهم وذويهم وهم اليوم مستعدون للعودة إلى صفوف الجيش والالتحاق برجال القوات المسلحة”.

وفي مركزي دير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي أكد مراسل سانا أن العشرات من المطلوبين من ريف المحافظة الشرقي التحقوا اليوم بالتسوية إيذانا بعودتهم إلى حياتهم الطبيعية في مناطقهم وبين عدد منهم أن هذه الفرصة لاقت صداها عند الأهالي الراغبين بإنهاء حالة عدم الاستقرار لأبنائهم وإعادتهم إلى منازلهم من مناطق النزوح حيث تنتشر في بعضها مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” وأخرى إرهابية.