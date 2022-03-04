خطيب زادة: الاخبار الجيدة المبكرة لن تكون بديلا عن الاتفاق الجيد

العالم - ايران

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس: ان مفاوضات فيينا مازالت مستمرة.

واعتبر ان "الاخبار الجيدة المبكرة لن تكون بديلا عن الاتفاق الجيد" واضاف: لا احد يمكنه القول بان الاتفاق قد تم، حتى حل وتسوية جميع القضايا المهمة المتبقية. هنالك حاجة لجهود مضاعفة.

واكد متحدث الخارجية في ختام تغريدته: ان الجميع يركزون الان على الخطوات الاساسية النهائية.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" وهي اطول الجولات قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر وتخللها توقف لبضعة ايام بط