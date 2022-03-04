الاحتلال يفرج عن الاسير بشكار بعد 20 عاما

العالم-فلسطين

جاء ذلك في اتصال أجراه عضو المكتب السياسي لـحماس ومسؤول ملف الأسرى فيها زاهر جبارين، مع الأسير المحرر بشكار. وأشاد جبارين بـصبر المحرر بشكار وتضحيته، وقضائه 20 عاما من عمره في سجون الاحتلال، من أجل فلسطين والدفاع عن ترابها، مؤكدا أن ما قدمه يفتخر به كل فلسطيني حر شريف.

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام ,أشار إلى أن الأسير بشكار حصل في داخل سجنه على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى، وكذلك أنهى حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال اعتقاله، رغم ما كان يتعرض له من عقوبات ومنها حرمانه من الزيارة باستمرار.

وأفرجت سلطات الاحتلال، عن عبد الرحيم فوزي بشكار (40 عاماً) من سكان مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية)، بعد اعتقال دام 20 سنة.

وشارك في حفل استقبال بشكار المئات من أنصار ومؤيدي حركة حماس الذين رفعوا راياتها الخضراء، وهتفوا للمقاومة.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الآخِر/يناير الماضي، بلغ نحو أربعة آلاف 500، منهم 34 سيدة، ونحو 180 طفلا، وفق نادي الأسير الفلسطيني.