إقامة مباراة ايران ولبنان في تصفيات كأس العالم في مدينة مشهد

العالم - ايران

وذكر موقع الاتحاد الايراني لكرة القدم ، ان الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وافق على إقامة مباراة ايران ولبنان، في اطار الجولة العاشرة والاخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، في استاديوم الامام الرضا (ع) بمدينة مشهد المقدسة مساء يوم الثلاثاء 29 مارس /آذار الجاري.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم سيواجه نظيره الكوري الجنوبي في سيئول يوم 24 مارس/آذار الجاري في اطار الجولة التاسعة.

وكانت ايران قد تاهلت إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد فوزها على أرضها 1-0 أمام العراق قبل 3 جولات على نهاية التصفيات الآسيوية، وتصدرت المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني.