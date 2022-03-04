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سجون الاحتلال تفرض عقوبات ضد أسرى من 'الجهاد الإسلامي'

سجون الاحتلال تفرض عقوبات ضد أسرى من 'الجهاد الإسلامي'
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

فرضت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقوبات تعسفية بحق أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" في عدة سجون، تمثلت بحرمانهم من الزيارة شهرين، والعزل أسبوعين، وحرمان من الكانتينا، إضافة إلى غرامة مالية 400 شيكل بحق كل أسير.

العالم - فلسطين

وأفاد أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" في سجن "عوفر"، في رسالة وصلت لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، الجمعة، أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قبل يومين غرفة رقم (12) في قسم (22) التي فيها أسرى الحركة.

ونكّلت قوات الاحتلال بالأسرى، واعتدت عليهم، متذرعين بأن أحدهم من تلك الغرفة اعتدى على سجان بضربه بالعصا، وهو ما نفوه.

وذكرت الرسالة أن إدارة سجن "عوفر" نقلت جميع الأسرى الموجودين في غرفة (12) إلى الزنازين الانفرادية وهم: إبراهيم هاني صومان، ومحمد وحيد أبو مارية، ومالك عايش أبو مارية، ومحمود هيثم صليبي، وراشد بشار الزعاقيق، وعياد جمال الهريمي، وسعيد محمد علامي وعمر عماد الهريمي.

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سجون الاحتلال تفرض عقوبات ضد أسرى من 'الجهاد الإسلامي'

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