أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 05 مارس 2022

جمهوري اسلامي ..

مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي تقف على عتبة التوصل لنتائج نهائية

كيهان ..

أي إتفاق من دون ضمانات كافية وإلغاء كامل للحظر سيكون مجرد خدعة

اطلاعات ..

وزير الخارجية .. ليس بمقدور القوى الغربية تجاوز خطوطنا الحمراء بتعجيل إبرام إتفاق

آرمان ملي ..

بوتين يحذر البلدان المجاورة من التصعيد , والكرملين يقلل من شأن العقوبات على روسيا

خراسان ..

الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بالإرهاب النووي بإستهدافها لمفاعل نووي قرب كييف

ابرار ..

الوزير عبد اللهيان .. الحرب ليست السبيل لحل الأزمة الأوكرانية ولا أية أزمة أخرى

رسالت ..

القوات اليمنية المشتركة تسيطر على منطقة إستراتيجية بمحاذاة الحدود مع السعودية

جام جم ..

جمعة دامية ببيشاور.. إستشهاد عشرات المصلين الشيعة الباكستانيين بتفجير إرهابي داعشي

ايران ..

عائدات إيران النفطية ازدادت عشرة أضعاف رغم كل إجراءات الحظر

آفتاب يزد ..

حركة طالبان ما زالت تفتقر للإرادة السياسية اللازمة لتشكيل حكومة واسعة بأفغانستان

قدس ..

إصابة عشرة جنود قوات خاصة بجروح في الكيان الصهيوني بمناورة مقابل عدو إفتراضي

سياست روز ..

غروسي في طهران .. هل هي صحوة عقلانية غربية أم مجرد ضجة دعائية ؟

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( إعصار الحرب ) .. الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا باتت تشكل تهديدا خطيرا لمستقبل العالم كله الى جانب كل ما تسببت به من تبعات سياسية وامنية واقتصادية كارثية الى حد الان.

هذه الحرب تسببت خلال أيام بدمار هائل لأوكرانيا وبتشريد ملايين الأوكرانيين كما أدت لإنفجار أسعار الطاقة بالعالم وادت ایضا الی انهيار الاسعار في بورصات عالمية والى ظهور مخاوف جدية من اتساع دائرة هذه الحرب و تحولها لحرب اقليمية باوروبا وحتى عالمية .

وبالطبع هناك احتمالات عديدة مطروحة بينها توصل الطرفين لوقف لاطلاق النار بشروط معينة , والاحتمال الاخر هو سقوط كييف بعد معارك دموية ودمار اكبر مع تصعيد الغرب لعقوباته على روسيا وربما حدوث احتكاكات ميدانية بين الناتو وروسيا ايضا . ولكن هناك احتمال اخر بحدوث مفاجآت سياسية من موسكو او كييف نحو وقف الحرب .

آرمان ملي ..

حول الازمة الاوكرانية ايضا كتبت صحيفة آرمان ملي في افتتاحيتها ( خطأ بوتين الإستراتيجي ).. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بامكانه تحقيق اهدافه بضمان استقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك بشرق اوكرانيا وبمنع انضمام كييف لحلف الناتو من دون خوض حرب, بمجرد استعراض قدرات روسيا العسكرية وكما فعل بحشد نحو مئتي الف جندي روسي على حدود اوكرانيا.

بوتين أخطأ في حساباته التي إرتكزت على تقديرات برد فعل غربي ضعيف في حال غزو قواته لأوكرانيا وعلى امكانية حسم الحرب بشكل سريع وغير مكلف. ان الذي حدث هو مواجهة القوات الروسية لمقاومة اوكرانية شديدة ساهم الدعم التسليحي الغربي في تعزيزها وتقويتها, كما واجهت روسيا عقوبات فاقت كل توقعاتها كما واجهت وعلى عكس حسابات الكرملين توحد مواقف البلدان الغربية ضد روسيا وحتى المانيا التي ضحت بمشروع نورد استريم الثاني الغازي مع روسيا لمعاقبة الكرملين.

وبوتين يجد اليوم ان الغزو بات مكلفا وباهظ الثمن جدا , كما ان احتلال اوكرانيا قد لايعني بالضرورة انتهاء متاعب روسيا بوجود اربعين مليون اوكراني واتساع المقاومة المسلحة ودخول متطوعين اجانب للميدان ايضا .

ايران ..

كتبت صحيفة ايران في مقالها ( ماكرون وحلم البقاء بقصر الإليزيه ) ..اعلن الرئيس الفرنسي عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة , وقال بيان لقصر الاليزيه الرئاسي ان ماكرون لن يشكل فريق حملة انتخابية في ظل ظروف ومناخات الحرب في اوكرانيا .

ولكن رغم ذلك.. طرح ماكرون في بيان إعلان الترشيح في الإنتخابات وعود خفض الضرائب وتحسين الأوضاع المعيشية وبايجاد حلول عملية للازمات الاجتماعية والاقتصادية بفرنسا . وهي وعود قد لاتجد اذانا صاغية من قبل قطاعات واسعة من الفرنسين الذين اختبروا سياساته بالفعل , كما ان تاثير هذه الوعود سيصطدم بحملات مضادة للتشكيك بكفاءة ماكرون يشنها اقرب منافسيه بالانتخابات وخاصة مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني وكذلك اريك زمور ممثل اليمين الاكثر تطرفا .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (آلية الزناد جزء من تحفظاتنا بالإتفاق النووي).. مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي ستفقد جدواها ومعناها اذا لم تركز على الالغاء الكامل للحظر , فعبارات مثل رفع الحظر او الالغاء الانتقائي للحظر تتنافى مع هدف ايران الرئيسي من وراء المشاركة بهذه المفاوضات الإلغاء ينبغي أن يشمل جميع قرارات ترامب ضد بلادنا بعد إعلانه عن إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي.

كما انه ينبغي اخذ ضمانات لا بشأن عدم تكرار سيناريو خروج امريكا من الاتفاق النووي فحسب بل اخذ ضمانات اكيدة بعدم طرح موضوع تفعيل آلية الزناد في مجلس الامن الدولي ضد بلادنا خلف هذه الذريعة او تلك.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي نشرت تقريرا ميدانيا قصيرا من اليمن يتحدث عن ( تحرير منطقة مهمة على الحدود اليمنية السعودية ) جاء فيه .. ذكرت محافل اعلامية في صنعاء ان قوات الجيش واللجان الشعبية استطاعت تحرير منطقة " الحثيرة " الاستراتيجية الواقعة بمديرية حرض بمحافظة حجة القريبة من الحدود مع السعودية..

وحسب هذه المحافل نجحت القوات اليمنية بتحرير منطقة "الحثيرة" في السيطرة على معسكر للتحالف السعودي ومرتزقته هناك وتقول قيادات عسكرية يمنية ان تحرير هذه المنطقة والقضاء على وجود قوات التحالف السعودي هناك اعطى القوات اليمنية المشتركة افضلية القدرة على استهداف مواقع في العمق السعودي بنيران اسلحة برية كالمدفعية والراجمات الصاروخية.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( حرب أوكرانيا , بعد أسبوع ) .. اشتعال نيران الحرب باوكرانيا يرتبط في الاساس بخلافات بين روسيا والغرب حول توسع الناتو واحتمال عضوية اوكرانيا فيه .

إن الغرب تجاهل المخاوف الروسية , وروسيا تجاهلت إحتمال حدوث إجماع غربي ضد حربها على أوكرانيا وبالطبع ليس هناك شك في ان الاجتياح الروسي لاوكرانيا قرار خاطئ يتنافى مع القوانين والاعراف الدولية , ولكن كان بامكان اوكرانيا تفادي هذا الوضع بالوقوف على الحياد بين روسيا والغرب .

ان روسيا اجتاحت اوكرانيا وسيكون من الصعب اخراجها من دون حرب او من دون تحقيق شروطها الرئيسية, وثبت للعيان ان حلف الناتو اضعف من ان يستطيع مواجهة التحدي الروسي في قضايا دولية ساخنة خارج الدائرة الجغرافية لعضويته.

وفي كل الاحوال فأن اوكرانيا هي الخاسرة الرئيسية تليها اوروبا وروسيا نفسها, ولعل الرابح الرئيسي هو الصين تليها امريكا البعيدة عن مسرع الاحداث.