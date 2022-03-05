وفد رفيع من الصحة العالمية يصل العاصمة العراقية بغداد

العالم - العراق

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "وزير الصحة هاني العقابي استقبل اليوم السبت الموافق ٥ اذار ٢٠٢٢ احمد المنظري المدير الاقليمي لمكتب دول الشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية ووفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية في مطار بغداد الدولي حال وصوله للعاصمة بغداد وبحضور مدير مكتب المنظمة في العراق أحمد زويتن".



ورحب الوزير، وفق البيان، "بالزيارة خلال الاستقبال، مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية لتفعيل البرامج المشتركة فضلا عن تطوير الوضع الصحي في العراق والتوجهات الاستراتيجية".