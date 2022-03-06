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الملاحة البحرية الإيرانية تحقق أرقاما قياسية في نقل السلع

الملاحة البحرية الإيرانية تحقق أرقاما قياسية في نقل السلع
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال المدير التنفيذي لمجموعة الملاحة البحرية في إيران "محمد رضا مدرس خياباني" إن هذه المجموعة حققت خلال العام الحالي، أرقاما قياسية جديدة وفريدة من نوعها، بما في ذلك نقل سلع الحاويات الذي بلغ 26 مليون طن؛ مسجلا زيادة بواقع 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

العالم - إيران

وفي تقريره الذي قدمه إلى المتحدث باسم الحكومة اليوم الأحد، لفت "مدرس خياباني" أن مجموعة الملاحة البحرية الإيرانية تمكنت من تحقيق هذه الإنجازات برغم الحظر المفروض على البلاد والمشاكل الناجمة عنه.

وأوضح أن هذه المجموعة استطاعت خلال العام الجاري أن تسجل رقما قياسيا جديدا في مجال الأرباح والعائدات أيضا.

وصرح المسؤول بوزارة الطرق وإعمار المدن، أن الدول التي تقف وراء فرض الحظر على الملاحة البحرية الإيرانية، سعت لتقويض جميع نشاطاتها وعرقلة سير التقدم فيها لكن جهود المسؤولين والقوى العاملة لدى هذه المجموعة استطاعت أن تفشل تلك المحاولات.

وتابع أن هيئة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية واصلت المضي في تقديم خدماتها على الصعيد الدولي وبمختلف المجالات التجارية، رغم بعض التحديات والعراقيل المالية التي تسعى لاجتيازها أيضا.

ونوه مدرس خياباني، أنه في ضوء هذه الانجازات فقد أعلن العديد من الشركات الأجنبية اليوم عن رغبتها في عقد الاستثمارات مع مجموعة الملاحة البحرية الإيرانية.

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