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سوريا.. استشهاد 13 عسكرياً بهجوم إرهابي في بادية تدمر

سوريا.. استشهاد 13 عسكرياً بهجوم إرهابي في بادية تدمر
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

استشهد 13 عسكرياً وجرح 18 آخرون من جراء تعرض حافلة مبيت عسكرية لهجوم إرهابي شرق المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص.

العالم - العراق

وذكر مصدر عسكري لـ سانا: أنه “حوالي الساعة الواحدة و30 دقيقة من بعد ظهر اليوم تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة”.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد 13 عسكرياً بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين.

واستشهد في الثالث من كانون الثاني الماضي خمسة عسكريين وأصيب عشرون آخرون بجروح من جراء تعرض حافلة نقل عسكرية شرق المحطة الثالثة في البادية السورية لاعتداء صاروخي من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتتكرر هذه الاعتداءات من قبل مجموعات إرهابية تنطلق من محيط قاعدة الاحتلال الأمريكي بمنطقة التنف حيث تقوم قوات الاحتلال الأمريكي بتجميع مجموعات من إرهابيي “داعش” بعد نقلهم من سجون تسيطر عليها ميليشيا “قسد” في الحسكة وتقوم بتدريبها وتسليحها لتنفيذ هجمات إرهابية على التجمعات السكانية والمنشآت المدنية وبعض المواقع العسكرية.

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