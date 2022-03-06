المغرب.. إعادة انتخاب رئيس الحكومة زعيما لحزب التجمع الوطني

العالم - المغرب

وجاء فوز أخنوش المرشح الوحيد بعد حصوله على 2548 صوتا، من أصل 2549 صوتا معبر عنه خلال عملية التصويت.

وأكد عزيز أخنوش، في كلمته عقب انتخابه رئيسا للحزب لولاية جديدة: "ثقتكم غالية وأمانة سنعمل على أن نكون في مستواها".

وأضاف: "لا يسعني أمام ثقتكم إلا أن أشكركم من أعماق القلب، لقد كانت ثقتكم خلال الولاية الماضية منبع الحماس والمسؤولية التي ميزت عملنا، وكذلك ستكون خلال هاته الولاية الجديدة".

وأكد أخنوش، أنه سيعمل على أن يكون في مستوى هذه الثقة، مجددا أمام المؤتمرات والمؤتمرين التزامه بالعمل على مواصلة مسار دينامية الأحرار"، وبالحرص على العمل جنبا إلى جنب مع كل مكونات الحزب في هذا المسار.

وفي السياق، بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة، إلى عزيز أخنوش، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائلا:"فبمناسبة إعادة انتخابك رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، من قبل مؤتمره الوطني السابع، يطيب لنا أن نهننئك على الثقة المتجددة التي حضيت بها من طرف مناضلات ومناضلي الحزب تقديرا منهم لعملك الحزبي المثمر".