الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

المغرب.. إعادة انتخاب رئيس الحكومة زعيما لحزب التجمع الوطني

المغرب.. إعادة انتخاب رئيس الحكومة زعيما لحزب التجمع الوطني
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

اختتم حزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط،الذي انعقد تحت شعار"مسار التنمية"بإعادة انتخاب عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية،رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار لولاية جديدة.

العالم - المغرب

وجاء فوز أخنوش المرشح الوحيد بعد حصوله على 2548 صوتا، من أصل 2549 صوتا معبر عنه خلال عملية التصويت.

وأكد عزيز أخنوش، في كلمته عقب انتخابه رئيسا للحزب لولاية جديدة: "ثقتكم غالية وأمانة سنعمل على أن نكون في مستواها".

وأضاف: "لا يسعني أمام ثقتكم إلا أن أشكركم من أعماق القلب، لقد كانت ثقتكم خلال الولاية الماضية منبع الحماس والمسؤولية التي ميزت عملنا، وكذلك ستكون خلال هاته الولاية الجديدة".

وأكد أخنوش، أنه سيعمل على أن يكون في مستوى هذه الثقة، مجددا أمام المؤتمرات والمؤتمرين التزامه بالعمل على مواصلة مسار دينامية الأحرار"، وبالحرص على العمل جنبا إلى جنب مع كل مكونات الحزب في هذا المسار.

وفي السياق، بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة، إلى عزيز أخنوش، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائلا:"فبمناسبة إعادة انتخابك رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، من قبل مؤتمره الوطني السابع، يطيب لنا أن نهننئك على الثقة المتجددة التي حضيت بها من طرف مناضلات ومناضلي الحزب تقديرا منهم لعملك الحزبي المثمر".

روابط ذات صلة

إسلاميو المغرب ينتقدون ميثاق الأغلبية ويهاجمون رئيس الحكومة

لقاء بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس الحكومة المغربية في الامارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. غضب شعبي ضد موقف باكستان الخجول ازاء قتل الشيعة

اليمن/دعوة للمشاركة الواسعة بمسيرات 'حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي'

بلينكن: العقوبات على روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني

شاهد بالفيديو.. هنا استشهد طاعن الصهاينة

نائب إيرلندي ينتقد ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي بالتعامل مع الأزمات

الحشد الشعبي يطيح بثلاثة إرهابيين في صلاح الدين