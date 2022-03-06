أوغلو ولافروف يبحثان سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا

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جاء ذلك في اتصال هاتفي، تناولا خلاله سبل إنهاء الأزمة القائمة، وفق بيان للخارجية التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

في سياق متصل، أجرى تشاووش أوغلو اتصالا بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، بحثا آخر المستجدات في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة تدعم عقد هدنة بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح الوزير أن أنقرة تعطي أهمية كبيرة لعملية إجلاء رعاياها من أوكرانيا في أسرع وقت، في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا.

ورأى آكار أنه لفعل ذلك، فإن أنقرة تدعم "إعلان هدنة (بين روسيا وأوكرانيا) في أسرع وقت".

ودعا روسيا وأوكرانيا لحل المشكلات العالقة من خلال الحوار وبالوسائل السلمية، وأهمية إرساء السلام الإقليمي والعالمي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا مؤكدا أن الهدف منها حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.